زوجة حسام عبد المجيد تنضم إلى راديو الزمالك

12:48 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    زوجة حسام عبد المجيد تنضم إلى راديو الزمالك.
    كواليس حفل زفاف حسام عبد المجيد
    زوجة حسام عبد المجيد تنشر صورتهما سويا وتعلق
    حسام عبد المجيد (6) (1)
    حسام عبد المجيد (9) (1)
    حسام عبد المجيد (10) (1)
    حسام عبد المجيد (16) (1)
    حسام عبد المجيد (13) (1)
    حسام عبد المجيد وزوجته
أعلنت مي زوجة حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الانضمام إلى راديو "صوت الزمالك".

ونشرت زوجة حسام عبد المجيد، صورتها عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وخلفها الشعار الخاص براديو "صوت الزمالك"، وكتبت: "توقعوا من الفرد الجديد"، دون الكشف عن التفاصيل.

زوجة حسام عبد المجيد تنضم إلى راديو الزمالك.

جدير بالذكر أن زوجة حسام عبد المجيد، درست الإعلام في جامعه عجمان بالإمارات العربية المتحدة، وتخرجت العام الماضي.

حسام عبد المجيد زوجة حسام عبد المجيد راديو الزمالك راديو صوت الزمالك الزمالك
