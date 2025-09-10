زوجة حسام عبد المجيد تنضم إلى راديو الزمالك.

أعلنت مي زوجة حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الانضمام إلى راديو "صوت الزمالك".

ونشرت زوجة حسام عبد المجيد، صورتها عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وخلفها الشعار الخاص براديو "صوت الزمالك"، وكتبت: "توقعوا من الفرد الجديد"، دون الكشف عن التفاصيل.

جدير بالذكر أن زوجة حسام عبد المجيد، درست الإعلام في جامعه عجمان بالإمارات العربية المتحدة، وتخرجت العام الماضي.

