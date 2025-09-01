مدرب الزمالك فيريرا يغادر القاهرة بعد الخسارة من دجلة

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أفاد مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك، أن المدرب البلجيكي يانيك فيريرا قد غادر القاهرة مساء اليوم الإثنين متجهًا إلى بلاده.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم إلى أن فيريرا يستغل فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بسبب التوقف الدولي وغادر إلى بلاده لخوض إجازة قصيرة.

وأوضح المصدر أن فيريرا كان قد منح لاعبيه فترة راحة لمدة 4 أيام بعد الخسارة على يد وادي دجلة بالجولة الماضية.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن فيريرا سيعود إلى القاهرة مساء الخميس لقيادة تدريبات الفريق يوم الجمعة.

نتيجة الزمالك ووادي دجلة

وخسر فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف على يد نظيره وادي دجلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وتعد هذه هي الخسارة الأولى لفيريرا مع الزمالك بالموسم الجاري من الدوري والخسارة الأولى لفريق الزمالك أمام وادي دجلة في تاريخ مواجهتهما.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ومن المقرر أن يستضيف فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي عند الثامنة من مساء يوم السبت الموافق 13 سبتمبر.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري قبل فترة التوقف برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

