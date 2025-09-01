القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا سبب استبعاد الثنائي كاميرون إسماعيل لاعب أرسنال وكريم أحمد لاعب ليفربول من قائمة المنتخب التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم للشباب.

موعد كأس العالم للشباب

وتستضيف دولة تشيلي منافسات بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا خلال الفترة من 2 سبتمبر و20 أكتوبر.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن قرار أسامة نبيه باستبعاء الثنائي كاميرون إسماعيل وكريم أحمد فنيًا.

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأوقعت قرعة كأس العالم للشباب منتخب مصر بالمجموعة الأولى التي تضم منتخبات: تشيلي ـ صاحب الأرض ـ اليابان ونيوزيلندا.

من هو كاميرون إسماعيل لاعب أرسنال؟

ويبلغ كاميرون إسماعيل 19 عامًا إذ تدرج بصفوف فئاته السنية حتى وصل إلى فريق تحت 21 عامًا.

وينشط كاميرون إسماعيل في مركز الظهير الأيسر لعب الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي 2 أو ما يعرف بـ"الرديف"، كما لعب مع فريق أرسنال تحت 18 عامًا.

اللاعب الذي ينتمي لأب نيجيري وأم مصرية وقع أول عقد احترافي له مع النادي في يوليو 2025.

من هو كريم أحمد لاعب ليفربول؟

كريم أحمد وُلد وُلد في إنجلترا لأبوين مصريين وتدرج في الفئات السنية داخل أكاديمية ليفربول قبل أن يتم تصعيده لفريق 21 عامًا.

