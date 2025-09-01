"أول مرة اترعب كدا من الجماهير الزمالك".. تعليق قوي من مدرب وادي دجلة

كتب- محمد خيري:

أكد محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن لاعبي الفريق شعروا بالرهبة من جمهور الزمالك عند دخولهم أرض الملعب.

وقال الشيخ في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "جمهور الزمالك كان مرعب بالنسبة لي وأيضا للاعبي الفريق".

وأضاف: "هذه أول مباراة في حياتي ألعب أمام جمهور مثل جمهور الزمالك، وكنت أحاول كسر الرهبة التي شعرت بها لاعبي وادي دجلة من جمهور الزمالك".

وتابع: "كنت مصمم على منح لاعبي دجلة الثقة منذ بداية اللقاء، وحزنت من نفسي بسبب ضغطي المبالغ على لاعبي الفريق، وقلقت عليهم بعد الهدف الأول للزمالك ولكن أبهروني بالأداء الكبير لهم طوال المباراة".

وتابع: "لدينا هوية ثابتة في وادي دجلة نحاول الحفاظ عليها بصرف النظر عن نتيجة اللقاء، وبين الشوطين عرضنا فيديو لبعض الأخطاء التي ارتكبها الفريق خلال الشوط الأول بالإضافة إلى بعض المميزات".

وأختتم الشيخ تصريحات قائلا: "ماجد سامي سبب رئيسي في تواجدي كمديرا فنيا لوادي دجلة ومنحني الثقة منذ تواجدي في المحترفين، ومحمد أبو تريكة مصدر إلهامي منذ الصغر".