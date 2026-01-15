مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الأهلي

1 2
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

0 7
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

0 1
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

1 0
21:45

ميلان

جميع المباريات

الموت يفجع مدرب حراس الأهلي السابق

كتب : نهي خورشيد

08:23 م 15/01/2026 تعديل في 08:26 م
أعلن البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، اليوم الخميس وفاة والدته.

ونشر يانكون عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" نبأ الوفاة معلقاً:" أمي في ذمة الله، رحمها الله واسكنها فسيح جناته".

وفاة والدة ميشيل يانكون

وكان ميشيل يانكون د أنهى مهمته مع النادي الأهلي منذ فترة، في الوقت الذي ترددت خلال الأسابيع الماضية أنباء عن دراسة إدارة القلعة الحمراء فكرة إعادته من جديد لتولي مسؤولية تدريب حراس المرمى.

وفي سياق متصل، ودع الفريق الكروي بالنادي الأهلي منافسات كأس عاصمة مصر، بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش بهدفين لهدف، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد السلام الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر المسابقة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميشيل-يانكون مدرب حراس الأهلي السابق الأهلي حراس القلعة الحمراء وفاة والدة ميشيل-يانكون

