الموت يفجع مدرب حراس الأهلي السابق

أعلن البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، اليوم الخميس وفاة والدته.

ونشر يانكون عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" نبأ الوفاة معلقاً:" أمي في ذمة الله، رحمها الله واسكنها فسيح جناته".

وكان ميشيل يانكون د أنهى مهمته مع النادي الأهلي منذ فترة، في الوقت الذي ترددت خلال الأسابيع الماضية أنباء عن دراسة إدارة القلعة الحمراء فكرة إعادته من جديد لتولي مسؤولية تدريب حراس المرمى.

وفي سياق متصل، ودع الفريق الكروي بالنادي الأهلي منافسات كأس عاصمة مصر، بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش بهدفين لهدف، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد السلام الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر المسابقة.