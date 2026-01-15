تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهزيمة اليوم أمام نظيره طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ونجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز اليوم، على حساب المارد الأحمر، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السابعة بكأس عاصمة مصر.

وبهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 13 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد النادي الأهلي عند النقطة رقم 6 في المركز الـ 6 بجدول الترتيب.

وجاء جدول ترتيب مجموعة الأهلي كالتالي:

1- طلائع الجيش، 13 نقطة

2- إنبي، 9 نقاط

3- فاركو، 9 نقاط

4- المقاولون العرب، 8 نقاط

5- غزل المحلة، 7 نقاط

6- الأهلي، 6 نقاط

7- سيراميكا كليوباترا، 3 نقاط

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخروج من كأس عاصمة مصر

الأهلي يودع كأس عاصمة مصر بخسارة جديدة أمام طلائع الجيش