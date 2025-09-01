كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على خسارة الزمالك من وادي دجلة، أمس الأحد، في بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الحقيقة لا أفهم ماذا أراد لاعبو الزمالك من مباراة دجلة؟".

وأكمل: "يعني المنافس تعرض للهزيمة والمقصود النادي الأهلي، والأمور كانت طيبة للغاية والنتائج خدمت الأبيض، وكان من الطبيعي أن يفوز الزمالك بالمباراة في ظل خسارة الأهلي وفقدان المارد الأحمر لسبع نقاط في 4 مباريات".

وأكمل: "أيضًا الزمالك كان مكتمل العدد وليس لديه أي نواقص في التشكيل، في ظل كل تلك الأمور كان لا بد من الفوز واستغلال الفرصة لأنها لا تحدث كثيرًا وكل التقدير لوادي دجلة".

وأوضح: "لاعبو دجلة قدموا مباراة جيدة للغاية، وفي رأيي أن أكثر لاعب تحمل المسؤولية هو محمد صبحي حارس الزمالك لكن حارس مرمى وادي دجلة معرفش شكله بسبب عدم وجود خطورة على مرمى دجلة".

وشدد: "لاعبو الزمالك لم يقدروا جمهورهم وبمنتهى البساطة سلموا المباراة لوادي دجلة أو ممكن يكونوا بيسلموها للأهلي أو بيراميدز أو ربما المصري".

واختتم تصريحاته: "وبلا أي مناسبة أذى الونش لاعب دجلة وتعرض للطرد المباشر، أتعجب من تصرف الونش لأن الفريق كان يحتاج الزيادة العددية".