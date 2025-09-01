مدرب وادي دجلة أصغر من 6 لاعبين بالفريق.. من هم؟

كتب - محمد القرش:

تصدر محمد الشيخ مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة حديث الكرة المصرية، بعد الفوز على الزمالك بثنائية دون رد في الدوري الممتاز.

ويعد الشيخ من أبرز المدربين الشباب في مصر، حيث قاد وادي دجلة للصعود للدوري المصري الممتاز، والفوز على الزمالك وزد والتعادل مع بيراميدز بموسم 2025/26 حتى الآن.

ويبلغ المدرب الشاب 32 عاما، حيث يتدرب تحت يده 6 لاعبين أكبر منه سنًا في فريق وادي دجلة.

ويعد هشام محمد لاعب خط الوسط والمدافع محمد طلع أكبر لاعبي وادي دجلة سنا في عمر 35، بالإضافة إلى حارس المرمى عمرو حسام صاحب الـ 34 عاما.

بجانب الثنائي سيف تقا والحارس عمرو شعبان أصحاب الـ 34 عاما، وصانع الألعاب الغاني وينفول كوبيناه صاحب الـ 33 عاما.