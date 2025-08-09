مباريات الأمس
جميع المباريات

حازم إمام يكشف سر فوز الزمالك على سيراميكا في انطلاق الدوري

11:01 م السبت 09 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد

أشاد حازم إمام، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، بالأداء الذي قدمه الفريق الأبيض في انتصاره على سيراميكا كليوباترا.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية إن الفوز سيمنح الفارس الأبيض دفعة معنوية قوية، مشيراً إلى أن الأهداف التي سجلها الزمالك كانت مميزة، وخاصة هدف محمد شحاتة الذي وصفه بـ"الرائع"، مؤكداً أن الفارس الأبيض أصبح يمتلك حلولاً هجومية على دكة البدلاء.

وتطرق إمام للحديث عن المهاجم الجديد شيكو بانزا، موضحاً أنه يتمتع بسرعة وقوة كبيرتين ويجيد استغلال المساحات.

وأشار إلى أن سيف الدين الجزيري يحتاج لبذل المزيد من الجهد لاستعادة مستواه، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن التنظيم الدفاعي يعد من أبرز ملامح أداء فيريرا بعد الفوز الأخير.

حازم إمام الزمالك سيراميكا كليوباترا محمد شحاتة شيكو بانزا
