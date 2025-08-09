الموعد والمنافس.. طريق الزمالك في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أقيمت ظهر اليوم السبت فعاليات قرعة النسخة 23 من كأس الكونفدرالية الأفريقية التي شهدت تواجد ناديين مصريين وهما الزمالك والمصري البورسعيدي.

وأسفرت قرعة الأدوار التمهيدية عن مواجهة الزمالك في دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الفائز من مباراة الزمالة السوداني ونظيره ديكيداها الصوماي

موعد مباراة الزمالة السوداني وديكيداها الصومالي

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالة بنظيره ديكيداها في ذهاب الدور التمهيدي الأول، في الفترة ما بين 19 إلى 21 من شهر سبتمبر المقبل على أن تكون مباراة العودة خلال الفترة ما بين 26 إلى 28 من شهر سبتمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة بنظيره الزمالك في دور الـ 32 ذهابًا في أحد أيام 17 إلى 19 أكتوبر على أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر في مصر.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس الكونفدرالية مشاركة 58 فريقًا بعدما لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) 6 فرق من المشاركة في الدور التمهيدي الأول للبطولة وهي: المصري والزمالك والوداد المغربي واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد وستيلينبوش الجنوب أفريقي.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر منح مبلغ 100 ألف دولار لكل فريق من الأندية المشاركة؛ كمساهمة منه في تخفيف الأعباء المادية عن تلك الفرق.

