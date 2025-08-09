مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 1
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

ايفرتون

0 0
17:00

روما

مباريات ودية -أندية

ليدز يونايتد

0 1
17:00

ميلان

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

الموعد والمنافس.. طريق الزمالك في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية

02:16 م السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    تتويج الزمالك بالكونفدرالية
  • عرض 13 صورة
    جلسة تصوير تتويج لاعبي الزمالك بالكونفدرالية
  • عرض 13 صورة
    فوز الزمالك بالكونفدرالية 2024
  • عرض 13 صورة
    احتفل الجمهور بالكونفدرالية بمقر نادي الزمالك (24)
  • عرض 13 صورة
    احتفل الجمهور بالكونفدرالية بمقر نادي الزمالك (30)
  • عرض 13 صورة
    احتفل الجمهور بالكونفدرالية بمقر نادي الزمالك (21)
  • عرض 13 صورة
    احتفل الجمهور بالكونفدرالية بمقر نادي الزمالك (29)
  • عرض 13 صورة
    احتفل الجمهور بالكونفدرالية بمقر نادي الزمالك (18)
  • عرض 13 صورة
    احتفل الجمهور بالكونفدرالية بمقر نادي الزمالك (15)
  • عرض 13 صورة
    احتفل الجمهور بالكونفدرالية بمقر نادي الزمالك (14)
  • عرض 13 صورة
    احتفل الجمهور بالكونفدرالية بمقر نادي الزمالك (13)
  • عرض 13 صورة
    احتفل الجمهور بالكونفدرالية بمقر نادي الزمالك (10)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أقيمت ظهر اليوم السبت فعاليات قرعة النسخة 23 من كأس الكونفدرالية الأفريقية التي شهدت تواجد ناديين مصريين وهما الزمالك والمصري البورسعيدي.

وأسفرت قرعة الأدوار التمهيدية عن مواجهة الزمالك في دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الفائز من مباراة الزمالة السوداني ونظيره ديكيداها الصوماي

موعد مباراة الزمالة السوداني وديكيداها الصومالي

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالة بنظيره ديكيداها في ذهاب الدور التمهيدي الأول، في الفترة ما بين 19 إلى 21 من شهر سبتمبر المقبل على أن تكون مباراة العودة خلال الفترة ما بين 26 إلى 28 من شهر سبتمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة بنظيره الزمالك في دور الـ 32 ذهابًا في أحد أيام 17 إلى 19 أكتوبر على أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر في مصر.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس الكونفدرالية مشاركة 58 فريقًا بعدما لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) 6 فرق من المشاركة في الدور التمهيدي الأول للبطولة وهي: المصري والزمالك والوداد المغربي واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد وستيلينبوش الجنوب أفريقي.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر منح مبلغ 100 ألف دولار لكل فريق من الأندية المشاركة؛ كمساهمة منه في تخفيف الأعباء المادية عن تلك الفرق.

اقرأ أيضًا:
ماذا قدمت صفقات الزمالك الجديدة أمام سيراميكا كليوباترا؟

بعد الهتاف ضد زيزو وزوجته.. ماذا تنص لوائح الرابطة في واقعة جماهير الزمالك بمباراة سيراميكا؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قرعة كأس الكونفدرالية طريق الزمالك بالكونفدرالية كأس الكونفدرالية الزمالك الزمالك السوداني ديكاديها الصومالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري