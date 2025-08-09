شهدت مباراة الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا هجوم من جماهير القلعة البيضاء ضد نجم فريقهم السابق أحمد سيد "زيزو" الذي انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لصفوف الأهلي عقب نهاية تعاقده وأخرى فُسرت أنها ضد زوجته.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد كشفت في وقت سابق عن اللوائح المنظمة لمنافسات الموسم الجديد 2025/26.

وتنص لائحة الموسم على توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه حال وجود سباب جماعي وإذ تكرر الأمر للمرة الثانية فتكون العقوبة منع الجماهير من الحضور في مباراة بجانب غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه.

وجاء باللائحة التي نشرتها رابطة الأندية أن العقوبة ستكون حال تكرر السباب الجماعي للمرة الثالثة فتكون الغرامة منع الجماهير من الحضور في مباراتين على أن تكون الغرامة المالية الموقعة على النادي 200 ألف جنيه على أن تزيد إلى 250 ألف جنيه بجانب غياب الجمهور لمدة مباراة حال تكرار الأمر للمرة الرابعة.

وحال تكرر الأمر لمرة خامسة تنص اللائحة على إيقاف الجمهور مباراتين من الحضور بجانب توقيع غرامة مالية قدرها 250 ألف جنيه على أن تكون مباراتين بدون جمهور وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه حال تكرر الأمر للمرة السادسة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب عند التاسعة من مساء يوم السبت المقبل 16 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية.

اقرأ أيضًا:

ماذا قدمت صفقات الزمالك الجديدة أمام سيراميكا كليوباترا؟

أول تعليق من ميدو على فوز الزمالك