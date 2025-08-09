طاقم حكام مباراة الأهلي مودرن سبورت في الدوري المصري
كتب ـ محمد الميموني:
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراة الأهلي مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.
ويواجه الأهلي نظيره مودرن سبورت اليوم السبت 9 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية طاقم حكام مباراة الأهلي مودرن سبورت كالتالي:
ـ حكم ساحة طارق مجدي
ـ حكم مساعد شريف عبدالله مساعد أول
ـ وإسلام أبو العطا مساعد ثاني
ـ أحمد ناصر حكمًا رابعًا
ـ حكم الفار مصطفى مدحت
ـ حكم مساعد محمد عزازي
يذكر أن الجولة الأولى شهدت فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا وتعادل بيراميدز و وادي دجلة بينما فاز المصري على الاتحاد السكندري.
