طاقم حكام مباراة الأهلي مودرن سبورت في الدوري المصري

كتب ـ محمد الميموني:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراة الأهلي مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

ويواجه الأهلي نظيره مودرن سبورت اليوم السبت 9 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية طاقم حكام مباراة الأهلي مودرن سبورت كالتالي:

ـ حكم ساحة طارق مجدي

ـ حكم مساعد شريف عبدالله مساعد أول

ـ وإسلام أبو العطا مساعد ثاني

ـ أحمد ناصر حكمًا رابعًا

ـ حكم الفار مصطفى مدحت

ـ حكم مساعد محمد عزازي

يذكر أن الجولة الأولى شهدت فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا وتعادل بيراميدز و وادي دجلة بينما فاز المصري على الاتحاد السكندري.