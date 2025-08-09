مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 1
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

ايفرتون

0 0
17:00

روما

مباريات ودية -أندية

ليدز يونايتد

0 1
17:00

ميلان

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

طاقم حكام مباراة الأهلي مودرن سبورت في الدوري المصري

12:09 م السبت 09 أغسطس 2025

النادي الأهلي

background

كتب ـ محمد الميموني:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراة الأهلي مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

ويواجه الأهلي نظيره مودرن سبورت اليوم السبت 9 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية طاقم حكام مباراة الأهلي مودرن سبورت كالتالي:

ـ حكم ساحة طارق مجدي

ـ حكم مساعد شريف عبدالله مساعد أول

ـ وإسلام أبو العطا مساعد ثاني

ـ أحمد ناصر حكمًا رابعًا
ـ حكم الفار مصطفى مدحت

ـ حكم مساعد محمد عزازي

يذكر أن الجولة الأولى شهدت فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا وتعادل بيراميدز و وادي دجلة بينما فاز المصري على الاتحاد السكندري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد المصري لكرة القدم الدوري المصري الممتاز مودرن سبورت
