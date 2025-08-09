مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 1
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

ايفرتون

0 0
17:00

روما

مباريات ودية -أندية

ليدز يونايتد

0 1
17:00

ميلان

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

0 0
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

القناة الناقلة لمباراة الأهلي و مودرن سبورت في الدوري المصري

11:51 ص السبت 09 أغسطس 2025

النادي الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب ـ محمد الميموني:


الكثير من مشجعي كرة القدم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز.


ويواجه الأهلي نظيره مودرن سبورت اليوم السبت 9 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.


موعد مباراة الأهلي مودرن سبورت


وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء على ستاد "القاهرة الدولي".


ونعرض لكم خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة الأهلي مودرن سبورت كالتالي:


ـ أون تايم سبورت 1.

ـ التردد 11861.


يذكر أن الأهلي قد توج بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الأهلي ومودرن سبورت الدوري المصري الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري