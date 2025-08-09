القناة الناقلة لمباراة الأهلي و مودرن سبورت في الدوري المصري



كتب ـ محمد الميموني:



الكثير من مشجعي كرة القدم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز.



ويواجه الأهلي نظيره مودرن سبورت اليوم السبت 9 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.



موعد مباراة الأهلي مودرن سبورت



وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء على ستاد "القاهرة الدولي".



ونعرض لكم خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة الأهلي مودرن سبورت كالتالي:



ـ أون تايم سبورت 1.

ـ التردد 11861.



يذكر أن الأهلي قد توج بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025



