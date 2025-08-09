مباريات الأمس
"ما كنتش بتقبل التنمر ضد شيكابالا ".. خالد الغندور يعلق على هتافات جماهير الزمالك ضد زيزو وزوجته

11:41 ص السبت 09 أغسطس 2025
    احتفال زيزو بعيد زواجه (11)
    احتفال زيزو بعيد زواجه (12)
    احتفال زيزو بعيد زواجه (14)
    احتفال زيزو بعيد زواجه (9)
    احتفال زيزو بعيد زواجه (8)
    احتفال زيزو بعيد زواجه (15)
    احتفال زيزو بعيد زواجه (3)
    احتفال زيزو بعيد زواجه (13)
    احتفال زيزو بعيد زواجه (6)
    احتفال زيزو بعيد زواجه (4)
    احتفال زيزو بعيد زواجه (2)
    احتفال زيزو بعيد زواجه (1)
استنكر قائد الزمالك السابق خالد الغندور هتافات جماهير القلعة البيضاء خلال مباراة فريقها أمام نظيره سيراميكا كليوباترا ضد نجم الفريق السابق أحمد سيد "زيزو" على خلفية انتقاله للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عقب نهاية تعاقده مع الزمالك.

وكتب الغندور عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم السبت:" غير مقبول نهائيًا إنك تشتم لاعب و عائلته و زوجته الفاضلة حتي لو انت بتعتبره خانك و راح للمنافس و زي ما كنتش بتقبل العنصرية و التنمر و شتيمة شيكابالا بأسرته و زوجته الفاضلة و كلمة المرحوم و المقابر يبقي المفروض لا تقبله علي زيزو ركز مع فريقك فقط المبادئ لا تتجزأ".

وفاز فريق الزمالك بهدفين نظيفين على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

هتافات قوية ضد زيزو خلال مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري

تقييمات لاعبي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

