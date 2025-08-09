تقييمات لاعبي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

كتبت-هند عواد:

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وسجل ناصر ماهر ومحمد شحاتة ثنائية الزمالك في شباك سيراميكا كليوباترا، وحصل الأول على جائزة رجل المباراة، فيما حصل الأخير على التقييم الأعلى.

ووفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore"، جاءت تقييمات لاعبي الزمالك كالآتي:

محمد صبحي (6.9)

عمر جابر (6.9) - محمود حمدي "الونش" (7.2) - حسام عبد المجيد (7.4) - محمود بنتايك (7.4)

محمد شحاتة (8.8) - دونجا (6.8)

ناصر ماهر (8) - عبدالله السعيد (6.5) - شيكو بانزا (6.5) - ناصر منسي (6.3)

فيما جاءت تقييمات البدلاء كالآتي: عبد الحميد معالي (6.5)، آدم كايد (6.7)، سيف فاروق جعفر (6.6)، سيف الدين الجزيري (6.5)، صلاح الدين مصدق (6.4).

