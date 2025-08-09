كيف ينتهي موسم بيراميدز حين يبدأ بالتعادل؟



سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل السلبي على يد نظيره وادي دجلة العائد للدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري 2025/26.

ويعد الموسم الحالي هو الثامن لفريق بيراميدز بمسماه الحديث بعدما تأسس النادي في عام 2008 باسم الأسيوطي قبل أن يتغيّر اسمه وهيكله الإداري.

وخلال سبع مواسم سابقة لم يستهل بيراميدز مشواره في بطولة الدوري بتعادل سوى في ثلاثة نسخة وللمصادفة هي النسخ الثلاثة الأخيرة من بطولة الدوري فيما هزم في مستهل مشواره بموسم 20/21 على يد الاتحاد بهدفين مقابل هدف وفاز في الجولة الأولى بثلاثة نسخ أخرى.

موسم 22/23

التعادل الأولى لفريق بيراميدز في الجولة الأولى من الدوري كان في نسخة 22/23 بهدف لمثله أمام نظيره إنبي.

وحينها أنهى الفريق الموسم في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأهلي الذي توّج باللقب و13 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

موسم 23/24

التعادل الثاني جاء في الموسم التالي حين التقى بالزمالك في الجولة الأولى وانتهت المباراة بهدفين لكل فريق.

واستمر بيراميدز كذلك في احتلال الوصافة في هذا الموسم برصيد 79 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي توّج باللقب أيضًا وبفارق 13 نقطة كذلك عن الزمالك الذي حلّ ثالثًا.

وحصد بيراميدز في نهاية الموسم لقب كأس مصر لأول مرة في مسيرته.

موسم 24/25

تعادل فريق بيراميدز للمرة الثالثة في الجولة الأولى وهذه المرة على يد فريق بتروجت بهدف لكل فريق.

بيراميدز استمر في وصافة الدوري ولكن هذه المرة برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي توّج باللقب و 9 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

ولكن حصد فريق بيراميدز هذه المرة خلال الموسم لقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في مسيرته.



نتائج الجولة الأولى لنادي بيراميدز في الدوري

موسم 2018/19

بيراميدز1 ـ 0 إنبي (فوز)

موسم 2019/20

بيراميدز 4 ـ 0 إنبي (فوز)

موسم 20/21

بيراميدز 1 ـ 2 الاتحاد (خسارة)

موسم 21/22

بيراميدز 2 ـ 1 مصر المقاصة (فوز)

موسم 22/23 (تعادل)

بيراميدز 1 ـ 1 إنبي

موسم 23/24

الزمالك 2 ـ 2 بيراميدز (تعادل)

موسم 24/25

بيراميدز 1 ـ 1 بتروجت (تعادل)