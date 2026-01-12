"أنهى اتفاقه".. خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن اقتراب رحيل لاعب الأهلي

أكد خالد الغندور لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، أن أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، بات قريب من الرحيل عن المارد الأحمر بنهاية الموسم الحالي.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أليو ديانج أتفق مع أحد الأندية الخليجية للانتقال بعد نهاية الموسم، يعود لتدريبات الأهلي يوم الجمعة بعد خروج مالي".

وينتهي تعاقد نجم الوسط المالي مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، ولم يتم حتى الآن إعلان تجديد تعاقده مع الفريق، مما يشير إلى إمكانية رحيله في صفقة انتقال حر.

وخاض صاحب ال28 عاما خلال الموسم الحالي مع المارد الأحمر، 18 مباراة بمختلف البطولات، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

والجدير بالذكر أن أليو ديانج، كان قد قضى الموسم الماضي 2024-2025، معارا إلى فريق الخلود السعودي.

