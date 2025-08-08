مباريات الأمس
مصدر يكشف لمصراوي العقوبة الأقرب لحكم مباراة دجلة وبيراميدز

09:47 م الجمعة 08 أغسطس 2025
    محمد عباس حكم مباراة وادي دجلة وبيراميدز
كتب ـ أحمد عبدالباسط:

كشف مصدر عن موقف لجنة الحكام مما قام به محمد عباس الحكم الذي قاد مباراة افتتاح موسم 2025/26 من الدوري بين فريقي وادي دجلة وبيراميدز.

وكتب محمد عباس اسمه على ظهر قميصه خلال المباراة التي أُقيمت في وقت سابق من اليوم الجمعة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إلى أن الحكم قام بذلك من جراء نفسه وسيتم عرض الأمر على الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الذس سيتخذ القرار.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن الأقرب أن يتم توجيه لفت نظر إلى الحكم.

الحكم محمد عباس لقطة حكم مباراة بيراميدز ووادي دجلة وادي دجلة ضد بيراميدز نتيجة مباراة دجلة وبيراميدز الدوري المصري
