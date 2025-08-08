مصدر يكشف لمصراوي العقوبة الأقرب لحكم مباراة دجلة وبيراميدز

كتب ـ أحمد عبدالباسط:

كشف مصدر عن موقف لجنة الحكام مما قام به محمد عباس الحكم الذي قاد مباراة افتتاح موسم 2025/26 من الدوري بين فريقي وادي دجلة وبيراميدز.

وكتب محمد عباس اسمه على ظهر قميصه خلال المباراة التي أُقيمت في وقت سابق من اليوم الجمعة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إلى أن الحكم قام بذلك من جراء نفسه وسيتم عرض الأمر على الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الذس سيتخذ القرار.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن الأقرب أن يتم توجيه لفت نظر إلى الحكم.

اقرأ أيضًا:

دجلة يحبط بيراميدز ويجبره على التعادل في مباراة البطاقات الحمراء

"بعد 17 دقيقة".. أول حالة طرد بالموسم الجديد من مباراة بيراميدز ودجلة (فيديو)



