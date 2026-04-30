حسم نادي إنبي الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن ما تردد عن انقطاع لاعبه محمود كهربا عن التدريبات، عقب مواجهة الفريق أمام نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز، ومشاركته في الدقائق الأخيرة.

وقال محمد إسماعيل، المدير الرياضي للنادي، في تصريحات تلفزيونية، إن ما تم تداوله غير صحيح، مؤكدًا أن اللاعب يواصل تدريباته بشكل طبيعي مع الفريق، ولا توجد أي أزمة داخلية كما رُوّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن ما يُنشر على “السوشيال ميديا” يهدف في بعض الأحيان إلى إثارة الجدل فقط وصناعة الترند، دون الاعتماد على مصادر رسمية أو معلومات دقيقة.

لا يوجد عروض للاعبي الفريق

كما نفى إسماعيل وجود أي عروض رسمية وصلت للنادي بخصوص بعض اللاعبين الذين ارتبطت أسماؤهم بالرحيل خلال الفترة الأخيرة.

وتطرق المدير الرياضي إلى موسم الفريق، مؤكدًا أن إنبي قدّم أداءً جيدًا هذا الموسم، ونجح بنسبة كبيرة في تحقيق أهدافه، خاصة فيما يتعلق بتطوير اللاعبين الشباب ومنحهم فرصًا لإثبات أنفسهم في الدوري المصري الممتاز.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة النادي تضع خطة واضحة تعتمد على إظهار اللاعبين لأفضل ما لديهم في المباريات الكبرى أمام الفرق المنافسة، باعتبارها فرصة مهمة للتطور والانتقال إلى أندية أكبر مستقبلًا.