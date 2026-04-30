مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

- -
17:00

النادي الأوليمبى

جميع المباريات

هل انقطع عن التدريبات بسبب ماتش الزمالك؟.. إنبي يوضح حقيقة أزمة كهربا

كتب : محمد خيري

03:11 م 30/04/2026

محمود عبد المنعم كهربا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم نادي إنبي الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن ما تردد عن انقطاع لاعبه محمود كهربا عن التدريبات، عقب مواجهة الفريق أمام نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز، ومشاركته في الدقائق الأخيرة.

وقال محمد إسماعيل، المدير الرياضي للنادي، في تصريحات تلفزيونية، إن ما تم تداوله غير صحيح، مؤكدًا أن اللاعب يواصل تدريباته بشكل طبيعي مع الفريق، ولا توجد أي أزمة داخلية كما رُوّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن ما يُنشر على “السوشيال ميديا” يهدف في بعض الأحيان إلى إثارة الجدل فقط وصناعة الترند، دون الاعتماد على مصادر رسمية أو معلومات دقيقة.

لا يوجد عروض للاعبي الفريق

كما نفى إسماعيل وجود أي عروض رسمية وصلت للنادي بخصوص بعض اللاعبين الذين ارتبطت أسماؤهم بالرحيل خلال الفترة الأخيرة.

وتطرق المدير الرياضي إلى موسم الفريق، مؤكدًا أن إنبي قدّم أداءً جيدًا هذا الموسم، ونجح بنسبة كبيرة في تحقيق أهدافه، خاصة فيما يتعلق بتطوير اللاعبين الشباب ومنحهم فرصًا لإثبات أنفسهم في الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الممتاز.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة النادي تضع خطة واضحة تعتمد على إظهار اللاعبين لأفضل ما لديهم في المباريات الكبرى أمام الفرق المنافسة، باعتبارها فرصة مهمة للتطور والانتقال إلى أندية أكبر مستقبلًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك إنبي كهربا الدوري المصري

أحدث الموضوعات

أبرزها منحة استثنائية.. 6 توجيهات للرئيس السيسي في عيد العمال 2026
أخبار مصر

أبرزها منحة استثنائية.. 6 توجيهات للرئيس السيسي في عيد العمال 2026
"ونش التحرير و8 ملايين داخل أتوبيس".. أغرب 6 سرقات في مصر
حوادث وقضايا

"ونش التحرير و8 ملايين داخل أتوبيس".. أغرب 6 سرقات في مصر
هل تجمع أغنية "الغلاوة" بين شيرين عبدالوهاب وبهاء سلطان؟.. مصدر يجيب
موسيقى

هل تجمع أغنية "الغلاوة" بين شيرين عبدالوهاب وبهاء سلطان؟.. مصدر يجيب
هل تجمع أغنية "الغلاوة" بين شيرين عبدالوهاب وبهاء سلطان؟.. مصدر يجيب
موسيقى

هل تجمع أغنية "الغلاوة" بين شيرين عبدالوهاب وبهاء سلطان؟.. مصدر يجيب
ما مصير سعر الذهب بعد تثبيت الفائدة الأمريكية؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

ما مصير سعر الذهب بعد تثبيت الفائدة الأمريكية؟ خبراء يجيبون

أخبار

المزيد

