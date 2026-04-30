تحدث هشام يكن، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق ومدرب منتخب إريتريا الحالي، عن مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء غدا الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

هشام يكن يكشف سبب تراجع أداء الأهلي

قال هشام يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "تفوق لاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة، بسبب الاندماج بين المدير الفني واللاعبين، حصل تفاهم وتمكن من إخراج ما يريد من اللاعبين، اللاعب في وجود هذا الرجل "معتمد جمال" وصل اللاعبين للتفاهم في مصلحة الزمالك".

واختتم: "بالنسبة للأهلي "أوضة" اللبس انقلبت على الأهلي، الفريق اشترى نجوم كثيرة ومفيش احتياطي يقعد، لكن لما تضم لاعب نجم وتحب أن تريحه وتنزل لاعب صغير للحصول على النجومية، الأمر يأخذ وقتا وهذا ما كان يجب أن يحدث، لكن استحالة اشتري نجمين في مكان واحد، هذا يؤثر على الفريق، خاصة أن الأرقام مختلفة تماما مما تتسبب في صراعات نفسية وداخلية تؤثر على الفريق".

