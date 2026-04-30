أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تعرضت لهجومين خلال فترة المفاوضات، ما أدى إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة.

وأوضح أن وقف التصريحات والأعمال الاستفزازية من جانب الولايات المتحدة يمثل شرطاً أساسياً لبدء أي مسار يهدف إلى بناء الثقة من جديد.

وأشار إلى أن إيران كانت تضع دائماً أولوية لحل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية، مؤكداً أن هذا النهج ظل خياراً رئيسياً في التعامل مع الأزمات.

وشدد على ضرورة أن تُظهر الولايات المتحدة جدية في متابعة المفاوضات بهدف إنهاء الحرب بشكل كامل، مع تجنب تكرار ما وصفه بالتجارب السابقة.

