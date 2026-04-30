الرئيس الإيراني: هوجمنا مرتين أثناء المفاوضات ما أدى لانعدام ثقتنا بواشنطن

كتب : وكالات

05:07 م 30/04/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تعرضت لهجومين خلال فترة المفاوضات، ما أدى إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة.
وأوضح أن وقف التصريحات والأعمال الاستفزازية من جانب الولايات المتحدة يمثل شرطاً أساسياً لبدء أي مسار يهدف إلى بناء الثقة من جديد.
وأشار إلى أن إيران كانت تضع دائماً أولوية لحل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية، مؤكداً أن هذا النهج ظل خياراً رئيسياً في التعامل مع الأزمات.
وأضاف أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني نفذا هجومين ضد إيران خلال المفاوضات، وهو ما تسبب في انعدام الثقة بواشنطن.
وشدد على ضرورة أن تُظهر الولايات المتحدة جدية في متابعة المفاوضات بهدف إنهاء الحرب بشكل كامل، مع تجنب تكرار ما وصفه بالتجارب السابقة.
كما جدد التأكيد على أهمية وقف تصريحات المسؤولين الأمريكيين والأعمال الاستفزازية، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لكسب ثقة إيران.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حرب إيران

