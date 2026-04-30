مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

- -
17:00

النادي الأوليمبى

جميع المباريات

تفاصيل زيارة وزير الرياضة لمركز شباب الشهداء بشمال سيناء

كتب : محمد خيري

12:06 م 30/04/2026 تعديل في 12:25 م
    تفقد وزير الرياضة لمركز شباب الشهداء
    تفقد وزير الرياضة لمركز شباب الشهداء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، مركز شباب الشهداء بمحافظة شمال سيناء، والذي يجري العمل على إنشائه حاليًا، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة مراحل الإنجاز بالمشروع.

واطلع الوزير، خلال جولته التفقدية، على مستجدات الأعمال الإنشائية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على التنفيذ بشأن نسب الإنجاز الحالية والخطة الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع.

ومن المقرر أن يضم المركز، عقب الانتهاء من إنشائه، مجمع ملاعب رياضية متكامل، إلى جانب مبنى اجتماعي لخدمة الأنشطة المختلفة، فضلًا عن منطقة ترفيهية مخصصة للأطفال، بما يسهم في توفير بيئة متكاملة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.

وزير الشباب والرياضة يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال

ووجّه وزير الشباب والرياضة بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، لضمان خروج المشروع بالشكل الأمثل وتحقيق الاستفادة القصوى منه فور افتتاحه.

وأكد الوزير حرص الوزارة على التوسع في إنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف المحافظات، لا سيما في المناطق الحدودية، نظرًا لأهميتها في تنمية قدرات الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها.

أحدث الموضوعات

بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. كيف تؤثر على تكلفة اقتراض الحكومة من الأسواق
الأمن ينهي أزمة سيدة المنوفية بعد اعترافها بنشر الاستغاثة في لحظة غضب
الحكومة تقر ضوابط جديدة لإضاءة الإعلانات لترشيد الطاقة
استنفار عسكري إسرائيلي وتفعيل للمنظومات الدفاعية بعد تهديد جوي بجنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تصعيد جوي واسع ضد "حزب الله" في جنوب لبنان
أخبار

المزيد

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"