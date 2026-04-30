تفاصيل زيارة وزير الرياضة لمركز شباب الشهداء بشمال سيناء

تفقد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، مركز شباب الشهداء بمحافظة شمال سيناء، والذي يجري العمل على إنشائه حاليًا، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة مراحل الإنجاز بالمشروع.

واطلع الوزير، خلال جولته التفقدية، على مستجدات الأعمال الإنشائية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على التنفيذ بشأن نسب الإنجاز الحالية والخطة الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع.

ومن المقرر أن يضم المركز، عقب الانتهاء من إنشائه، مجمع ملاعب رياضية متكامل، إلى جانب مبنى اجتماعي لخدمة الأنشطة المختلفة، فضلًا عن منطقة ترفيهية مخصصة للأطفال، بما يسهم في توفير بيئة متكاملة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.

وزير الشباب والرياضة يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال

ووجّه وزير الشباب والرياضة بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، لضمان خروج المشروع بالشكل الأمثل وتحقيق الاستفادة القصوى منه فور افتتاحه.

وأكد الوزير حرص الوزارة على التوسع في إنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف المحافظات، لا سيما في المناطق الحدودية، نظرًا لأهميتها في تنمية قدرات الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها.