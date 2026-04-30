الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

- -
17:00

النادي الأوليمبى

رغم تأكد غيابه.. عمر جابر يفاجئ جهاز الزمالك قبل مباراة القمة

كتب : محمد خيري

01:17 ص 30/04/2026
    عمر جابر من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وأوتوهو (1)
    عمر جابر من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وأوتوهو (2)
    عمر جابر
    عمر جابر من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز (1)
    عمر جابر من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز (2)
    عمر جابر
    عمر جابر
    عمر جابر (2)

رفض عمر جابر، قائد نادي الزمالك، مغادرة معسكر الفريق، مفضّلًا البقاء إلى جانب زملائه رغم تأكد غيابه عن مواجهة القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي.

موقف مفاجيء لـ عمر جابر مع الزمالك قبل مباراة القمة

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، مساء الجمعة، مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج بالدوري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق اللقب.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن جابر، الذي يخضع لبرنامج علاجي بسبب إصابته بتمزق في العضلة الضامة، أنهى جلساته العلاجية، لكنه تمسك بالبقاء داخل المعسكر، ورفض المغادرة، من أجل دعم زملائه معنويًا قبل المواجهة الحاسمة.

عمر جابر يقرر المبيت مع الفريق قبل مباراة القمة

وأضاف المصدر أن قائد الفريق أصر على المبيت مع البعثة حتى موعد المباراة، تأكيدًا على دوره القيادي داخل الفريق، وحرصه على تحفيز اللاعبين في هذه المرحلة المهمة من الموسم.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ47 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

