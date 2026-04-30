تلقي نادي الزمالك عقوبة إيقاف قيد جديدة مساء الأربعاء، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب المستحقات المتأخرة من القسط الثالث للاعبه البرازيلي خوان بيزيرا.

ووصل عدد قضايا إيقاف القيد ضد نادي الزمالك لـ 15 قضية، نرصدهم في السطور التالية.

- جوزيه جوميز: مستحقات متأخرة.

- لويس كاسترو: مساعد جوميز – مستحقات متأخرة.

- أندريه بيكي: مساعد جوميز – مستحقات متأخرة.

- جواو غيديس: مساعد جوميز – مستحقات متأخرة.

- كريستيان جروس: مستحقات متأخرة.

- فرجاني ساسي: حكم نهائي بمستحقاته.

- نادي إستريلا دا أمادورا (البرتغال): مستحقات صفقة شيكو بانزا.

- نادي شارلروا (بلجيكا): مستحقات صفقة عدي الدباغ.

- نادي نهضة الزمامرة (المغرب): مستحقات صفقة صلاح مصدق.

- نادي أوليكساندريا (أوكرانيا): مستحقات صفقة خوان بيزيرا.

- نادي أوليكساندريا (أوكرانيا): مستحقات القسط الثاني لصفقة خوان بيزيرا.

- إبراهيما نداي: مستحقات متأخرة.

سانت إتيان عن صفقة محمود بنتايك بقيمة نصف مليون يورو.

أحمد الجفالي: مستحقات متأخرة.

خوان بيزيرا مستحقات القسط الثالث

"نفوس قاسية و ظالمة".. رسالة نارية من نجلة محمود الخطيب بعد الهجوم على والدها



رغم الإصابة.. محمد صلاح يتوج بجائزة الأفضل في ليفربول خلال أبريل



