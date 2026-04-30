مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

- -
17:00

النادي الأوليمبى

جميع المباريات

إعلان

آخرهم بيزيرا.. من المتسببون في إيقاف قيد الزمالك 15 مرة؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:57 ص 30/04/2026 تعديل في 01:00 ص
  خوان بيزيرا ووالده
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا ووالده
  • عرض 9 صورة
    شيكو بانزا وخوان بيزيرا
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 9 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 9 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 9 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 9 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 9 صورة
    أحمد الجفالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقي نادي الزمالك عقوبة إيقاف قيد جديدة مساء الأربعاء، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب المستحقات المتأخرة من القسط الثالث للاعبه البرازيلي خوان بيزيرا.

ووصل عدد قضايا إيقاف القيد ضد نادي الزمالك لـ 15 قضية، نرصدهم في السطور التالية.

- جوزيه جوميز: مستحقات متأخرة.

- لويس كاسترو: مساعد جوميز – مستحقات متأخرة.

- أندريه بيكي: مساعد جوميز – مستحقات متأخرة.

- جواو غيديس: مساعد جوميز – مستحقات متأخرة.

- كريستيان جروس: مستحقات متأخرة.

- فرجاني ساسي: حكم نهائي بمستحقاته.

- نادي إستريلا دا أمادورا (البرتغال): مستحقات صفقة شيكو بانزا.

- نادي شارلروا (بلجيكا): مستحقات صفقة عدي الدباغ.

- نادي نهضة الزمامرة (المغرب): مستحقات صفقة صلاح مصدق.

- نادي أوليكساندريا (أوكرانيا): مستحقات صفقة خوان بيزيرا.

- نادي أوليكساندريا (أوكرانيا): مستحقات القسط الثاني لصفقة خوان بيزيرا.

- إبراهيما نداي: مستحقات متأخرة.

سانت إتيان عن صفقة محمود بنتايك بقيمة نصف مليون يورو.

أحمد الجفالي: مستحقات متأخرة.

خوان بيزيرا مستحقات القسط الثالث

اقرأ أيضًا:
رغم الإصابة.. محمد صلاح يتوج بجائزة الأفضل في ليفربول خلال أبريل

رغم الإصابة.. محمد صلاح يتوج بجائزة الأفضل في ليفربول خلال أبريل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك بيزيرا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

آخرهم بيزيرا.. من المتسببون في إيقاف قيد الزمالك 15 مرة؟
رياضة محلية

آخرهم بيزيرا.. من المتسببون في إيقاف قيد الزمالك 15 مرة؟
إعلان

إعلان

