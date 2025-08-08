تصرف نادر لحكم مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري

كتب - نهى خورشيد

شهدت مواجهة بيراميدز ووادي دجلة الجارية، تصرف نادر في عالم الساحرة المستديرة من حكم الساحة محمد عباس، في اللقاء المقام حالياً على ستاد السلام الدولي.

وظهر اسم محمد عباس على قميصه، دون إصدار لجنة الحكام واتحاد الكرة أي توضيح بشأن تعميم أسماء الحكام على قمصانهم الخاصة بالنسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي سياق متصل، لا يزال التعادل السلبي يسيطر على أحداث مباراة بيراميدز ووادي دجلة الافتتاحية، والتي شهدت أول حالة طرد في الموسم لصالح المغربي وليد الكرتي.