مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

1 1
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

تصرف نادر لحكم مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري

07:53 م الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مباراة دجلة وبيراميدز
  • عرض 4 صورة
    مباراة دجلة وبيراميدز
  • عرض 4 صورة
    مباراة دجلة وبيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

شهدت مواجهة بيراميدز ووادي دجلة الجارية، تصرف نادر في عالم الساحرة المستديرة من حكم الساحة محمد عباس، في اللقاء المقام حالياً على ستاد السلام الدولي.

وظهر اسم محمد عباس على قميصه، دون إصدار لجنة الحكام واتحاد الكرة أي توضيح بشأن تعميم أسماء الحكام على قمصانهم الخاصة بالنسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

محمد عباس

وفي سياق متصل، لا يزال التعادل السلبي يسيطر على أحداث مباراة بيراميدز ووادي دجلة الافتتاحية، والتي شهدت أول حالة طرد في الموسم لصالح المغربي وليد الكرتي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عباس بيراميدز ضد وادي دجلة حكم مباراة بيراميدز ووادي دجلة انطلاق الدوري المصري الممتاز الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري