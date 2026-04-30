الرئيس السيسي: 65% من المصريين دون 40 عامًا وتوفير الوظائف تحدٍ كبير

كتب : محمد أبو بكر

03:30 م 30/04/2026 تعديل في 04:04 م

الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة والقطاع الخاص يعملان معًا على خلق فرص عمل سواء في صورة عمالة منتظمة أو غير منتظمة، مشيرًا إلى أن نحو 60 إلى 65% من الشعب المصري دون سن الأربعين، ما يمثل تحديًا كبيرًا في توفير فرص العمل والتعليم لهذه الفئة.

وأوضح الرئيس السيسي في كلمته خلال احتفالية عيد العمال، التي أُقيمت بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"،

وأكد الرئيس أن تلبية احتياجات سوق العمل تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، إلى جانب تطوير منظومة التعليم العام والفني، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على العمل داخل مصر وخارجها.

كما شدد على أهمية التوسع في إنشاء المشروعات الصغيرة والقومية، نظرًا لدورها في استيعاب أعداد كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، الذي يبلغ حجمه نحو 60 مليون مواطن.

وشهدت الاحتفالية افتتاح أربعة مشروعات جديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شملت محطة محولات كهرباء الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومحطة محولات روافع رشيد (2) بمحافظة الجيزة، إلى جانب مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، ومستشفى طوخ المركزي بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والكهربائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

