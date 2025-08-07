كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الخميس، على الملعب الفرعي للدفاع الجوي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في بداية مشوار الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في التاسعة مساء غدا الجمعة، على ملعب هيئة قناة السويس الجديد، في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويضع البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الزمالك المناسبة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في ضربة البداية.

وقال المدير الفني البلجيكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "قمنا بتحليل مباريات فريق سيراميكا في الموسم الماضي، واحتفظ بالجانب الفني لي، وبالتأكيد لديهم أشكال لعب مختلفة".

وأكمل: "من المستحيل أن نبدأ الموسم الجديد، والفريق جاهز بنسبة 100%، وسنحاول مع مرور الوقت أن نصل للكمال الفني والبدني ولكي نصل لهذه النقطة نحتاج لمزيد من الوقت، ولكني لا أضع مبررات ولا أطالب الجماهير بعدم الحكم على الفريق إلا بعد فترة طويلة، ومع مرور الوقت سنصل لهدفنا، وسأحارب أنا واللاعبون من أجل تحقيق أهدافنا".