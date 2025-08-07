كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة حول عودة الفلسطيني وسام أبو علي، مرة أخرى للنادي الأهلي رغم إعلان رحيله.

وأعلن النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، رحيل وسام أبو علي بشكل رسمي، إلى الدوري الأميركي وتحديدا فريق كولومبوس، بمبلغ مادي كبير.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "وسام أبو علي سيسافر خلال يومين أو ثلاثة لإنهاء إجراءات انتقاله إلى كولومبوس كرو الأمريكي".

وأضاف: "لكن نفترض أنه لم يتم قيده في قائمة فريقه الجديد حتى 20 أغسطس موعد غلق باب القيد في أمريكا ماذا سيحدث؟".

وأوضح: "وقتها وسام أبو علي هيلعب في الأهلي بصورة طبيعية، لأنه مقيد في قائمة الأحمر، لكن المشكلة الوحيدة ستكون في تجهيزه".