أول تعليق من أمير مرتضى منصور عن عمل جون إدوارد في الزمالك

كتب- نهى خورشيد:

علّق أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، على التغييرات الإدارية الأخيرة داخل القلعة البيضاء، خاصة بعد تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي.

وقال أمير، في تصريحات تلفزيونية إن مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب استعان بأسماء جماهيرية على رأسهم أحمد حسام ميدو وحازم إمام لتشكيل لجنة التخطيط، بهدف تهدئة الجماهير البيضاء.

وأوضح أن تعيين جون إدوارد وتسليمه كامل الصلاحيات في منصب المدير الرياضي جاء نتيجة لحالة التخبط داخل المجلس الجديد.

وأثنى في ختام تصريحاته على خبرات جون إدوارد في مجال الإدارة الرياضية، مؤكداً أنه يرى في هذا التعيين خطوة إيجابية ويتمنى له النجاح.