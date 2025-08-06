قبل غلق القيد.. فاركو يعلن تعاقده مع مدافع الزمالك رسميًا

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي فاركو اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع صفقة جديدة لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك قبل غلق باب القيد بساعات قليلة.

ومن المنتظر أن يغلق باب الانتقالات الصيفية للأندية المصرية، في الثانية منتصف ليل اليوم الأربعاء، وذلك قبل انطلاق الموسم الذي يفتتح بعد غدٍ الجمعة.

وأتم نادي فاركو تعاقده رسميًا مع اللاعب أحمد رفاعي، مدافع نادي الزمالك السابق، والذي رحل عن صفوف الفريق بالميركاتو الصيفي الجاري.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف غزل المحلة منذ أسبوعين، قبل أن يقرر فسخ تعاقده بالتراضي وينتقل لصفوف فاركو.