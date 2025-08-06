خلاف مالي.. لاعب الأهلي يغلق ملف الرحيل في الانتقالات الحالية

القاهرة-مصراوي:

كشف عمر ناجي وكيل أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستجدات عرض قاسم باشا التركي لضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال عمر ناجي في تصريحات خاصة لمصراوي: "المفاوضات بين والأهلي وقاسم باشا استغرقت وقتا ووصلت لنقاط اتفاق، لكن بقي الخلاف الوحيد في طريقة دفع الأقساط".

وأضاف: "الأهلي يريد الحصول على المبلغ على قسطين في أول سبتمبر ويناير، بينما قاسم باشا التركي يريد دفع المبلغ على عام كامل سبتمبر المقبل وسبتمبر 2026".

واختتم ناجي: "كوكا لا يريد تشتيت ذهنه، وتحدث مع مسؤولي الأهلي وأكد لهم إغلاق ملف الرحيل والبقاء مع الفريق، رغم ذلك لا يزال حلمه الاحتراف، لكن لن يكون إلا عن طريق النادي الأهلي".

اقرأ أيضًا:

قبل غلق القيد.. ماذا قدم الأهلي والزمالك خلال الانتقالات الصيفية الحالية؟

عربية إٍسعاف وجهاز صدمات قلبية.. شوبير يوضح شروط رابطة الأندية لمباريات الدوري