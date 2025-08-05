مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

جميع المباريات

قائد وحارس استثنائي.. الأهلي يشيد بمحمد الشناوي (فيديو)

11:26 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

أشاد الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر حساب الأهلي مقطع فيديو، لأبرز لقطات الشناوي مع تعليق: "شناوي السد العالي، ما زال الشناوي الحارس الأول في مصر، حذاري الشناوي يا بطل، شناوي شناوي يبدع، تحية يا شناوي هذه لقطته هذه لحظته، شناوي يتألق، شناوي عالمي، شناوي يا كبير، شناوي يا بطل، شناوي هو الأصل أحسن جول في مصر".

وعلق الحساب الرسمي على مقطع الفيديو، وكتب: "محمد الشناوي .. قائد وحارس استثنائي"

محمد الشناوي الأهلي
