قائد وحارس استثنائي.. الأهلي يشيد بمحمد الشناوي (فيديو)

أشاد الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر حساب الأهلي مقطع فيديو، لأبرز لقطات الشناوي مع تعليق: "شناوي السد العالي، ما زال الشناوي الحارس الأول في مصر، حذاري الشناوي يا بطل، شناوي شناوي يبدع، تحية يا شناوي هذه لقطته هذه لحظته، شناوي يتألق، شناوي عالمي، شناوي يا كبير، شناوي يا بطل، شناوي هو الأصل أحسن جول في مصر".

وعلق الحساب الرسمي على مقطع الفيديو، وكتب: "محمد الشناوي .. قائد وحارس استثنائي"

