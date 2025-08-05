

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة إنهم يستمعون لجميع التسجيلات التي تتم بين حكام الساحة ونظرائهم في الفيديو.

وأضاف رويز في تصريحات لقناة أون سبورت مساء أمس الإثنين:"لا يوجد لدينا شيئًا نخفيه ولكن إذ أرادت الأندية الاستماع لهذه المحادثات عليهم دفع مقابل مادي أولاً وفقًا للوائح اتحاد الكرة".

وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أنه كان يريد عند قدومه أن يدير طاقم تحكيم مصري مباراة الأهلي والزمالك:"ولكن وجدت أن اللائحة تتيح استقدام حكام أجانب لذا لا يمكن أن نمنع الأندية من حقها ولكن لو الأمر بيدي لفضلت الاعتماد على الحكام المصريين".

وأوضح المسؤول الكولومبي باتحاد الكرة أن الأندية ليس من حقها أو تطلب استبعاد حكم معين عن إدارة مبارياتها:"إذ ارتكب حكماً ما خطأ نعترف بالنادي المتضرر ولا نخفي أي شيء ولكن لا نفضل إعلان العقوبات على الحكام".

وأتم رئيس لجنة الحكام تصريحاته بالتنويه إلى أنهم يتلقون طلبات من عدة دول عربية للاستعانة بالحكام المصريين:"أتمنى أن نثق بالحكام".

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