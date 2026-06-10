15 صورة ترصد وداع أليو ديانج للأهلي

"جئت شابًا وأغادر رجلًا".. ديانج يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة

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كتب اللاعب المالي أليو ديانج، نهاية رحلته رسميًا مع النادي الأهلي بعد إعلان رحيله بشكل رسمي عن صفوف الفريق عقب انتهاء تعاقده ورغبته في خوض تجربة احترافية جديدة.

وأعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، رحيل أليو ديانج عن الفريق، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك، صورًا من وداع ديانج للأهلي.

جدير بالذكر أن ديانج شارك خلال مسيرته مع النادي الأهلي في 280 مباراة بقميص المارد الأحمر بجميع البطولات، سجل 8 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة.

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