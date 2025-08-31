مدرب بيراميدز يورشيتش يُرسخ العقدة للإسباني ريبيرو

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

رسخّ المدير الفني الكرواتي لفريق بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش العقدة لنظيره الإسباني بالأهلي خوسيه ريبيرو بعد الفوز عليه.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وقاد يورشيتش فريق بيراميدز للفوز على الأهلي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

تاريخ مواجهات يورشيتش وريبيرو

ولا تعد مواجهة الأمس هي الأولى بين كلا المدربين فسبق وتقابلا ضمن منافسات دور نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا التي انتهت بتتويج بيراميدز باللقب.

المباراة الأولى كانت في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 24/25 والتي انتهت بالتعادل السلبي قبل أن يفوز بيراميدز في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

ورفع الفوز رصيد فريق بيراميدز إلى النقطة 8 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن المصري الوصيف وكذلك عن إنبي صاحب المركز الرابع وبتروجت صاحب المركز الخامس.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد فريق الأهلي عند النقطة 5 في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركز الثالث عشر وطلائع الجيش صاحب المركز الرابع عشر.

اقرأ أيضًا:

"يعاقب على الغباء الكروي".. نجم الأهلي السابق يفتح النار على ريبيرو

8 صور وفيديو لكواليس الاحتفالات في غرف ملابس بيراميدز بالفوز على الأهلي



