مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

جميع المباريات

إعلان

أسامة نبيه يكشف مفاجآة عقب خلافه مع حسام غالي

01:39 م الأحد 31 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب
  • عرض 12 صورة
    أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب
  • عرض 12 صورة
    أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب
  • عرض 12 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 12 صورة
    الزمالك فيريرا أسامة نبيه
  • عرض 12 صورة
    أسامة-نبيه-مران-الزمالك2023_2_2_16_37
  • عرض 12 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 12 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 12 صورة
    أسامة نبيه المدرب السابق للمنتخب
  • عرض 12 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 12 صورة
    أسامة نبيه
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشف أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا عن مفاجآة في علاقته مع عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي حسام غالي بعد الخلاف الذي نشبّ بينهما خلال تواجدهما بالمنتخب الوطني.

وقال نبيه في تصريحات لفضائية DMC مساء أمس السبت:"حسام لاعب كبير وأنا وهو فقط من نعلم حقيقة الخلاف الذي حدث بيننا ولم يكن خلافًا شخضيًا حينها بل كان في سياق كرة القدم ولكنه تحول لأزمة عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب جماهير الأهلي والزمالك".

ولفت نبيه الإنتباه إلى أن علاقته مع حسام غالي جيدة:"استقبلني بحفاوة خلال السوبر المصري الأخير وهو شخص محترم".

وتطرق أسامة نبيه لمشاركة المنتخب بكأس العالم للشباب بالإشارة إلى أنه سيقدم ثلاثة لاعبين وصفهم بـ "المفاجآة" خلال البطولة من اللاعبين مزدوجي الجنسية:"حان الوقت لنستفيد منهم مثل باق المنتخبات".

وأتم مدرب منتخب مصر للشباب تصريحاته بالتنويه إلى معاناته من عقلية الجيل الحالي من اللاعبين، معللاً:"جيل غير محدد في أهدافه ولا يعلم ماذا يريد هل يريد الظهور مع ناديه أم الاحتراف أو تحقيق الألقاب جيل مشتت الأهداف".

اقرأ أيضًا:

مدرب تونس: لاعب ريال أوفييدو أخبرنا باقترابه من تمثيل منتخب مصر

"الزمالك يحذر الجميع".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة نارية بعد فوز بيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أسامة نبيه حسام غالي الأهلي الزمالك منتخب مصر منتخب مصر للشباب كأس العالم للشباب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية