أسامة نبيه يكشف مفاجآة عقب خلافه مع حسام غالي

كشف أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا عن مفاجآة في علاقته مع عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي حسام غالي بعد الخلاف الذي نشبّ بينهما خلال تواجدهما بالمنتخب الوطني.

وقال نبيه في تصريحات لفضائية DMC مساء أمس السبت:"حسام لاعب كبير وأنا وهو فقط من نعلم حقيقة الخلاف الذي حدث بيننا ولم يكن خلافًا شخضيًا حينها بل كان في سياق كرة القدم ولكنه تحول لأزمة عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب جماهير الأهلي والزمالك".

ولفت نبيه الإنتباه إلى أن علاقته مع حسام غالي جيدة:"استقبلني بحفاوة خلال السوبر المصري الأخير وهو شخص محترم".

وتطرق أسامة نبيه لمشاركة المنتخب بكأس العالم للشباب بالإشارة إلى أنه سيقدم ثلاثة لاعبين وصفهم بـ "المفاجآة" خلال البطولة من اللاعبين مزدوجي الجنسية:"حان الوقت لنستفيد منهم مثل باق المنتخبات".

وأتم مدرب منتخب مصر للشباب تصريحاته بالتنويه إلى معاناته من عقلية الجيل الحالي من اللاعبين، معللاً:"جيل غير محدد في أهدافه ولا يعلم ماذا يريد هل يريد الظهور مع ناديه أم الاحتراف أو تحقيق الألقاب جيل مشتت الأهداف".

