إعلان

مدرب تونس: لاعب ريال أوفييدو أخبرنا باقترابه من تمثيل منتخب مصر

12:08 م الأحد 31 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مدرب منتخب تونس، سامي الطرابلسي، إن لاعب ريال أوفييدو الإسباني هيثم حسن أخبرهم بأنه قريبًا من تمثيل منتخب مصر.

هيثم حسن صاحب الـ 23 عامًا وُلد لأب مصري وأم تونسية كما يحمل الجنسية الفرنسية؛ حيث وُلد.

وأشار الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إلى أنهم تواصلوا مع اللاعب منذ توليه تدريب المنتخب التونسي واجتمعوا معه ووالده وأخبرهم بأنه قريبًا من تمثيل منتخب مصر.

وأضاف مدرب منتخب تونس:"لم نغلق الباب حول إمكانية تمثيل هيثم حسن لمنتخب تونس ونواصل التواصل معه".

المهاجم الذي تدرج بالفئات السنية المختلفة لمنتخب فرنسا حتى فريق الشباب انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لنادي ريال أوفييدو قادمًا من صفوف فياريال.

وشارك اللاعب بقميص ريال أوفييدو بالموسم الجاري بـ 3 مباريات في الدوري الإسباني صنع خلالها هدفًا وحصل على بطاقة صفراء خلال 149 دقيقة لعب.

هيثم حسن منتخب مصر منتخب تونس ريال أوفييدو المحترفين المصريين
