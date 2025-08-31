مباريات الأمس
الدوري المصري

المصري

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

"أول واحد قلت والأهلاوية هجومني".. الغندور يثير الجدل بما فعله لاعب بيراميدز

10:10 ص الأحد 31 أغسطس 2025
background

كتب- محمد خيري:

أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، الجدل حول عدم شرعية هدف بيراميدز الأول في مرمى الأهلي، خلال المباراة التي أقيمت أمس السبت، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى الأهلي الهزيمة الأولى هذا الموسم على يد بيراميدز بعد (فوز وحيد، وتعادلين).

وكتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هدف بيراميدز الأول من فاول غير موجود لمايلي اللي رمى نفسه".

وأضاف: "أنا أول واحد قلت الحكم ضعيف فنيا وللأسف لقيت هجوم من الإعلام الأهلاوي".

وزاد نادي بيراميدز من معاناة الأهلي بعدما أسقطه بنتيجة 2-0، مساء السبت، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي خالد الغندور بيراميدز فوز بيراميدز
