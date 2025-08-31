كتب- محمد خيري:

أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، الجدل حول عدم شرعية هدف بيراميدز الأول في مرمى الأهلي، خلال المباراة التي أقيمت أمس السبت، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى الأهلي الهزيمة الأولى هذا الموسم على يد بيراميدز بعد (فوز وحيد، وتعادلين).

وكتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هدف بيراميدز الأول من فاول غير موجود لمايلي اللي رمى نفسه".

وأضاف: "أنا أول واحد قلت الحكم ضعيف فنيا وللأسف لقيت هجوم من الإعلام الأهلاوي".

وزاد نادي بيراميدز من معاناة الأهلي بعدما أسقطه بنتيجة 2-0، مساء السبت، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.