القاهرة - مصراوي

تلقى النادي الأهلي هزيمة قاسية أمام فريق بيراميدز بنتيجة 0-2، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، الموافق 30 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وبعد خسارة الأهلي أمام فريق بيراميدز، أثار غضب العديد من جماهير القلعة الحمراء ليطلبوا من مجلس إدارة النادي الأهلي برحيل المدير الفني خوسيه ريبيرو، عن النادي الأهلي بعد الخسارة.

وقد كشف الإعلامي إبراهيم فايق عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلا: "حطه على الشاحن بنسبة 90% ريبيرو خارج الأهلي".

يذكر أن ريبيرو خاض مع الأهلي أربع مباريات في الدوري حتى الآن، فاز في مباراة واحدة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة، لتعد هذه البداية هي الأسوأ في تاريخ الأهلي في الدوري المصري الممتاز.