مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

جميع المباريات

إعلان

"غباء كروي".. أحمد بلال يفتح النار على ريبيرو بعد الهزيمة من بيراميدز

12:11 ص الأحد 31 أغسطس 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

شنّ أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، هجوماً على المدير الفني الإسباني للأحمر خوسيه ريبيرو عقب الهزيمة أمام بيراميدز، معتبراً أن ما حدث يرقى إلى ما وصفه بـ"الغباء الكروي".

وقال بلال في تصريحات تلفزيونية :"الأهلي لم يصنع جملة واحدة أمام بيراميدز طوال المباراة، وريبيرو بلا أي ملامح فنية".

وأضاف: "ريبيرو لا بد أن يعاقب على الغباء الكروي الذي حدث أمام بيراميدز، وأداء لاعبي الأهلي كان سيئاً".

وتابع: "لم أشعر بلاعبي الأهلي في الملعب، والمدير الفني الحالي يمثل نقمة على الفريق، فهو مدرب بلا أي ملامح".

واختتم بلال تصريحاته قائلًا: "بيراميدز لم يكن أفضل من الأهلي، لكنك تشعر أن لاعبي الأهلي كانوا يلعبون على الشاطئ".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الأهلي وبيراميدز أحمد بلال الأهلي اليوم مباراة الأهلي اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بطولة شعبية.. 23 صورة ترصد ملحمة أهالي الضبعة لإنقاذ ضحايا قطار مطروح
تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر