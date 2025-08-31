"غباء كروي".. أحمد بلال يفتح النار على ريبيرو بعد الهزيمة من بيراميدز

كتب- نهى خورشيد:

شنّ أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، هجوماً على المدير الفني الإسباني للأحمر خوسيه ريبيرو عقب الهزيمة أمام بيراميدز، معتبراً أن ما حدث يرقى إلى ما وصفه بـ"الغباء الكروي".

وقال بلال في تصريحات تلفزيونية :"الأهلي لم يصنع جملة واحدة أمام بيراميدز طوال المباراة، وريبيرو بلا أي ملامح فنية".

وأضاف: "ريبيرو لا بد أن يعاقب على الغباء الكروي الذي حدث أمام بيراميدز، وأداء لاعبي الأهلي كان سيئاً".

وتابع: "لم أشعر بلاعبي الأهلي في الملعب، والمدير الفني الحالي يمثل نقمة على الفريق، فهو مدرب بلا أي ملامح".

واختتم بلال تصريحاته قائلًا: "بيراميدز لم يكن أفضل من الأهلي، لكنك تشعر أن لاعبي الأهلي كانوا يلعبون على الشاطئ".