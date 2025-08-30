مباريات الأمس
تعليق طريف من نجيب ساويرس على هدف لاعب الجونة العكسي في مباراة زد

11:57 م السبت 30 أغسطس 2025
    الجونة وزد
background

ردّ رجل الأعمال نجيب ساويرس مالك نادي زد بطريقة طريفة على الهدف الذي سجله لاعب فريقه بالخطأ في مرماه لصالح نادي الجونة الذي يمتلكه شقيقه سميح.

الجونة قد حصد نقطة ثمينة خلال مباراة زد بعد الهدف الذي سجله لاعب الأخير علي جمال بالدقيقة 90+5 من عمر اللقاء.

وأشار أحد متابعي نجيب ساويرس على حسابه بمنصة إكس عقب المباراة موجهًا رسالة طريفة جاءت:"ده لو قاصد يا هندسة مش هيجيبها كده بس في بيتها أخوك سميح برضو"، ليرد عليه مالك نادي زد مازحًا:"بس برضه حاجة تغيظ الدقيقة الأخيرة و مدخل الجول في نفسه".

تعليق طريف من نجيب ساويرس على هدف لاعب الجونة العكسي في مباراة زد

ترتيب الجونة وزد في الدوري المصري

التعادل رفع رصيد فريق الجونة إلى النقطة 6 في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن سموحة صاحب المركز العاشر وزد صاحب المركز التاسع.

اقرأ أيضًا:

"عليلي المايك".. ميدو يوجّه رسالة ساخرة بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد السقوط أمام بيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الجونة وزد نجيب ساويرس سميح ساويرس نادي الجونة نادي زد الدوري المصري
فيديو قد يعجبك:



