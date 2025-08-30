تعليق طريف من نجيب ساويرس على هدف لاعب الجونة العكسي في مباراة زد

ردّ رجل الأعمال نجيب ساويرس مالك نادي زد بطريقة طريفة على الهدف الذي سجله لاعب فريقه بالخطأ في مرماه لصالح نادي الجونة الذي يمتلكه شقيقه سميح.

الجونة قد حصد نقطة ثمينة خلال مباراة زد بعد الهدف الذي سجله لاعب الأخير علي جمال بالدقيقة 90+5 من عمر اللقاء.

وأشار أحد متابعي نجيب ساويرس على حسابه بمنصة إكس عقب المباراة موجهًا رسالة طريفة جاءت:"ده لو قاصد يا هندسة مش هيجيبها كده بس في بيتها أخوك سميح برضو"، ليرد عليه مالك نادي زد مازحًا:"بس برضه حاجة تغيظ الدقيقة الأخيرة و مدخل الجول في نفسه".

ترتيب الجونة وزد في الدوري المصري

التعادل رفع رصيد فريق الجونة إلى النقطة 6 في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن سموحة صاحب المركز العاشر وزد صاحب المركز التاسع.

