ماذا يحدث عندما يتقدم وليد الكرتي لبيراميدز أمام الأهلي؟

كتب - محمد القرش:

سجل وليد الكرتي هدف تقدم بيراميدز أمام النادي الأهلي، في المباراة المقامة الآن ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي يتقدم فيها الكرتي لبيراميدز أمام الأهلي، حيث سجل هدف التقدم ضد المارد الأحمر قبل موسمين في نهائي كأس مصر.

وفي تلك المباراة، سجل الكرتي هدف التقدم في الدقيقة 72، قبل أن يدرك محمود عبد المنعم كهربا التعادل بعدها بدقيقة واحدة، ويسجل حمدي فتحي هدف حصد البطولة في الدقيقة 105.

وأقيمت تلك المباراة يوم 4 من شهر أكتوبر 2023، حيث قاد الحكم أمين عمر المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.