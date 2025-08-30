متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز عند التاسعة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

ملخص بأبرز أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز:

وبدأ اللقاء بمحاولة من قبل لاعبي الأهلي فسدد ديانج كرة قوية في الدقيقة 3 ولكن مرت بجانب مرمى أحمد الشناوي.

وقاد في الدقيقة التالية لاعب بيراميدز أحمد عاطف "قطة" هجمة لفريقه ثم أرسل كرة عرضية وصلت لوليد الكرتي الذي سدد الكرة قوية ولكن أعلى مرمى محمد الشناوي.

وحصل فريق بيراميدز على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 4 من على حدود منطقة جزاء الأهلي بعد كرة مشتركة بين محمد علي بن رمضان ومايليي.

وسدد كريم حافظ الركلة الحرة المباشرة ليتصدى لها القائم في الدقيقة السادسة ثم تصل إلى زميله وليد الكرتي الذي سددها في القائم ثم سكنت المرمى.

وحصل فريق الأهلي على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء بيراميدز نفذها زيزو لمحمد علي بن رمضان داخل منطقة الجزاء ليرسلها بينية برأسه لزميله ديانج الذي حولها برأسه بجانب القائم بالدقيقة 21.

تشكيل الأهلي وبيراميدز:

تشكيل الأهلي لمباراة بيراميدز:

ويبدأ الأهلي مباراة بيراميدز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي .

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان، كريم فؤاد .

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد مصطفي زيزو

خط الهجوم: محمد شريف

تشكيل بيراميدز لمباراة الأهلي

ويبدأ بيراميدز مباراة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي .

خط الدفاع: كريم حافظ، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمدي .

خط الوسط: مهند لاشين، بلاتي توريه، وليد الكرتي

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة، إيفرتون دا سيلفا، فيستون ماييلي

دكة بدلاء بيراميدز أمام الأهلي

ويجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز أمام الأهلي: محمود جاد، علي جبر، محمود دونجا، مصطفى زيكو، محمد رضا بوبو، أحمد توفيق، محمود زلاكة، مروان حمدي، عبد الرحمن مجدي.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني عشر بالرصيد ذاته.

وتواجد لاعب الأهلي السابق محمد عبدالمنعم في المدرجات دعمًا لزملائه.