مهاجم الزمالك السابق ينضم لنادِ بالدرجة الثانية (فيديو وصور)

أعلن نادي ليفلز ـ الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية ( ب ) ـ التعاقد مع المهاجم السابق لنادي الزمالك وإنبي يوسف حسن.

ونشرت حسابات نادي ليفلز عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تقديمي للاعب مساء الجمعة ظهر به شعار نادي الزمالك واللاعب يستبدله بشعار ليفلز.

وكان الزمالك قد تعاقد مع لاعب منتخب مصر للشباب والفريق الأول لنادي وادي دجلة بالانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 قبل أن يرحل بعد موسمين لنادي إنبي الذي أعاره بالموسم ذاته لنادي بايونيرز بالدرجة الثانية

وشارك اللاعب بقميص الفريق الأول بنادي الزمالك بـ 4 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف فيما لم يشارك بقميص إنبي في أي مباراة.

