" العدو التاريخي لابد أن ينتهي".. رسالة غامضة من عضو مجلس إدارة الزمالك

08:53 م الجمعة 29 أغسطس 2025
    أفراد عائلة مرتضى منصور (2) (1)
    مرتضى منصور
    مرتضى منصور وشوبير (2) (1)
    مرتضي منصور وشوبير 2
    مرتضى منصور
القاهرة ـ مصراوي:

وجه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رامي نصوحي رسالة غامضة بالتزامن مع نشر ناديه بيانًا رسميًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق.

وأعاد نصوحي نشر البيان عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة اليوم الجمعة مُذيلاً إياه بتعليق:" أنا وأنت ورموز النادي اللي عايشين والرموز اللي ماتوا كانوا سبب من أسباب لتفشي هذا السرطان وحان الوقت للقضاء عليه وعلى أعوانه .. عدو الزمالك التاريخي والأبدي لابد أن ينتهي للأبد".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن تقديم عدد من البلاغات إلى المستشار محمد شوقي النائب العام ضد مرتضى منصور، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وفي سياق آخر، يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة عند التاسعة من مساء يوم الأحد 31 أغسطس ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

