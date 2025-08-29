مباريات الأمس
منتخب مصر يخسر بثنائية أمام عمان في كأس الخليج تحت 20 عامًا (فيديو)

07:21 م الجمعة 29 أغسطس 2025

منتخب عمان ومصر

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر منتخب مصر تحت 17 عامًا بهدفين نظيفين من منتخب عمان تحت 20 عامًا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الخليج تحت 20 عامًا.

ويتواجد منتخب مصر تحت 17 عامًا الذي يقوده المدير الفني أحمد الكاس بالمجموعة الثانية التي تضم منتخبات: عُمان، العراق والبحرين.

وسجل هدفي المباراة كلاً من حسام الناعبي في الدقيقة 8 وأحمد العمراني من ركلة جزاء بالدقيقة 26.

وتستضيف دولة السعودية منافسات البطولة بمدينة أبها خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 10 سبتمبر.

