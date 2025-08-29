مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:00

إنبي

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

ميلان

الدوري الألماني

هامبورج

- -
21:30

سانت باولي

جميع المباريات

إعلان

وفاة خال حسين الشحات لاعب الأهلي

11:50 ص الجمعة 29 أغسطس 2025

حسين الشحات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أعلن حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفاة خاله اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس.

وكتب حسين عبر خاصية "القصص القصيرة" بحاسبه الرسمي في منصة "إنستجرام": "البقاء والدوام لله، خالي في ذمة الله، برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة من مباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب ستاد السلام.

ستوري حسين الشحات

اقرأ أيضًا:

معسكر مغلق للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

لاعبون سابقون في الأهلي والزمالك اعترفوا بتدخين السجائر والشيشة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين الشحات الأهلي الأهلي وبيراميدز وفاة خال حسين الشحات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة