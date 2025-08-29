وفاة خال حسين الشحات لاعب الأهلي

كتب - محمد القرش:

أعلن حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفاة خاله اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس.

وكتب حسين عبر خاصية "القصص القصيرة" بحاسبه الرسمي في منصة "إنستجرام": "البقاء والدوام لله، خالي في ذمة الله، برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة من مباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب ستاد السلام.

