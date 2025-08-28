كتبت-هند عواد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجماعية على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي بيراميدز، في التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد السلام الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وعقد خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، وخاض الفريق جزءًا بدنيًّا، ثم تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، على دعم اللاعبين قبل مباراة بيراميدز، وحضر مران الفريق اليوم.

