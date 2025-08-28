مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

نادي نيوم

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الخلود

دوري نجوم قطر

الريان

- -
18:30

الدحيل

جميع المباريات

إعلان

الخطيب يحضر مران الأهلي استعدادا لمواجهة بيراميدز

01:12 م الخميس 28 أغسطس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    زيزو من مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    الخطيب يحضر مران الأهلي 1
  • عرض 14 صورة
    أفشة من مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    ديانج من مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    الخطيب يتابع مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    مصطفى شوبير من مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي1
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي من مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    تريزيجيه من مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي من مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    مروان عطية من مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    بن شرقي والشحات من مران الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجماعية على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي بيراميدز، في التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد السلام الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وعقد خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، وخاض الفريق جزءًا بدنيًّا، ثم تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، على دعم اللاعبين قبل مباراة بيراميدز، وحضر مران الفريق اليوم.

اقرأ أيضًا:

فندق بالمطار.. لاعب يلجأ لحيلة للرحيل عن فريقه.. ما القصة؟

3 صور لموقف إنساني من مروان عطية مع طفلة مصابة بالسرطان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي مران الأهلي تدريبات الأهلي الأهلي وبيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة