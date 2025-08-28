مباريات الأمس
"مبلغناش بسحب الأرض".. المستشار القانوني للزمالك يكشف تطورات جديدة

12:45 م الخميس 28 أغسطس 2025

أزمة أرض الزمالك بأكتوبر.. جلسة مرتقبة بين وزير ال

كتب- محمد خيري:

أكد الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء ليست في صدام مع وزارة الإسكان، والنادي دائمًا داعم للدولة ومؤسساتها.

وقال كمال شعيب في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد صبري عبر قناة الزمالك، أن النادي صاحب حق في أرض فرع السادس من أكتوبر، ويمتلك كافة التراخيص والمستندات التي تثبت ذلك.

وأضاف: "القرار الوزاري يؤكد أن المدة القانونية التي حصل عليها الزمالك لم ينتهي بعد، حصلنا على خطاب بانتهاء المدة القانونية في يونيو 2026".

وشدد المستشار القانوني للقلعة البيضاء، على أن نادي الزمالك لم يتلقى أي إخطار بسحب أرض النادي بالسادس من أكتوبر على عكس ما نشر.

وأشار شعيب إلى أن الزمالك حصل على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بتغير استخدام مساحة 15% من مساحة الأرض.

وأضاف قائلاً : "حصلنا على خطاب رسمي من هيئة المجتمعات العمرانية في أبريل 2024 بالموافقة على طلبنا بتغيير إستخدام 15% من مساحة الأرض، بالاضافة إلى خطاب في سبتمبر 2024 بدفع 800 مليون قيمة تغيير الاستخدام، مع وجود إخطار بتقسيط هذا المبلغ.

واختتم المستشار القانوني لنادي الزمالك، مؤكدًا على عدم صحة ما أثير عن رفض التظلم المقدم من النادي لوزارة الإسكان عار تمامًا من الصحة.

الزمالك أخبار الزمالك أرض الزمالك المستشار القانوني للزمالك
