الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

نادي نيوم

دوري نجوم قطر

الريان

- -
18:30

الدحيل

دوري نجوم قطر

السد القطري

- -
20:30

الغرافة

جميع المباريات

هل كتب فيريرا نهاية سيف الجزيري في الزمالك؟

10:24 ص الخميس 28 أغسطس 2025
    سيف الدين الجزيري
    سيف الدين الجزيري
    سيف الدين الجزيري (15)
    سيف الدين الجزيري (2)
    سيف الدين الجزيري (3)
    سيف الدين الجزيري (14)
    سيف الدين الجزيري (13)
    سيف الدين الجزيري (12)
    سيف الدين الجزيري (10)
    سيف الدين الجزيري (11)
    سيف الدين الجزيري (7)
كتب- محمد خيري:

دخل التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، في صدام مبكر مع البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق.

وتحدث فيريرا، بعد مواجهة فاركو أول أمس عن أزمة سيف الجزيري وعدم مشاركته قائلا: "معايا مش هتشوفوا الجزيري .. وعدي الدباغ بدنيا جاهز وعشان كده بيلعب".

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن الأزمة ليست في المران الأخير فقط كما يتردد، بل منذ فترة وتحديدا بعد مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري.

وأوضح المصدر، أن فيريرا غير مقتنع بإمكانيات سيف الجزيري، وفقا لباقي اللاعبين الذين يلعبون في مركزه، عدي الدباغ وناصر منسي.

وأضاف المصدر، أن يانيك فيريرا فعلا تحدث مع اللاعب قبل مباراة الأمس، وطالبه ببذل أقصى جهد، وأكد له أنه من الممكن أن يقوم بتغيير مركزه وهو ما رفضه اللاعب ويراه أنه نوع من التطفيش ولذلك حدث الصدام بين الثنائي.

الزمالك سيف الجزيري أخبار الزمالك نادي الزمالك
